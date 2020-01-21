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نتنياهو يطالب بمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية

أخبار العالم العربي

نتنياهو يطالب بمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية
Reuters
بنيامين نتنياهو
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دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها، معتبرا أن هذه المحكمة تشن "هجمة شاملة" على إسرائيل.

وقال نتنياهو عبر (TBN) التي تعد من كبريات القنوات المسيحية في العالم: "الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس (دونالد) ترامب، تحدثت بأشد التعبيرات ضد المحكمة الجنائية الدولية وضد هذا القرار الشائن... أحث مشاهديكم جميعا على القيام بذلك أيضا، والمطالبة باتخاذ خطوة عملية وفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها".

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وتأتي تصريحات نتنياهو، إثر قرار المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا الشهر الماضي، التحقيق في جرائم حرب ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

المصدر: الأناضول

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