العراق.. إصابة عدد من عناصر الأمن في صدامات مع المحتجين

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق اليوم الثلاثاء، أن عددا من عناصر الأمن أصيبوا بجروح خلال صدامات مع المحتجين في العاصمة بغداد.

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وورد في بيان للخلية: "لليوم الثاني على التوالي تتعرض القوات الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين السلميين قرب تقاطع قرطبة في بغداد إلى هجمات عنيفة أدت إلى جرح عدد كبير منهم".

وأضاف: "تأكد لنا صباح هذا اليوم تطور خطير وهو وجود مسلحين يستخدمون أسلحة كاتمة للصوت من بين المتظاهرين باتجاه القوات الأمنية والمتظاهرين لخلط الأوراق".

وأشار البيان، إلى أن "جنديا جرح بعد إصابته بطلق ناري نقل على إثره إلى المستشفى".

وتابع: "نجدد تأكيدنا على أن القوات الأمنية تمارس ضبط النفس وملتزمة بقواعد الاشتباك في حماية المتظاهرين وتأمين منطقة التظاهر، ونهيب بكافة المتظاهرين السلميين الانتباه إلى ذلك والتعاون مع قواتنا في كشف المسلحين داخل التظاهرات وإلقاء القبض عليهم".

المصدر: RT