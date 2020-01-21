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طارق صالح يؤكد دعمه للجيش في معارك قرب صنعاء

أخبار العالم العربي

طارق صالح يؤكد دعمه للجيش في معارك قرب صنعاء
Reuters Ali Owidha
جنود من الجيش اليمني (صورة أرشيفية)
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أكد قائد "المقاومة الوطنية حراس الجمهورية" في اليمن العميد طارق محمد عبدالله صالح اليوم الثلاثاء، جاهزية قواته لدعم المعركة ضد الحوثيين في نهم قرب العاصمة صنعاء.

وكتب طارق صالح ابن شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، عبر "تويتر": "‏قلوبنا وعقولنا مع الأبطال في جبهة نهم، والذين يسجلون الآن صفحة لا بد أن تكون خالدة في معركة اليمنيين لاستعادة دولتهم وجمهوريتهم".

وأضاف: "جاهزون لدعم وإسناد المعركة الوطنية التي يخوضها أبطال اليمن في نهم بكل ما نستطيع وكل ما نملك"، ودعا اليمنيين إلى "التوحد خلال هذه المعركة".

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يأتي هذا الموقف في خضم قيام القوات الحكومية اليمنية، بدعم من قوات التحالف العربي، بعملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين في منطقة نهم شمال شرق صنعاء، وبعد أيام على مقتل أكثر من مئة جندي في معسكر للجيش اليمني في مأرب شرق العاصمة بضربة صاروخية، يعتقد أن الحوثيين يقفون وراء تنفيذها.

المصدر: RT

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