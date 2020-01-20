116 قتيلا حصيلة الهجوم الصاروخي على معسكر الجيش اليمني

ارتفعت حصيلة الهجوم بصاروخ الذي يعتقد أن الحوثيين نفذوه مساء السبت، على معسكر للجيش اليمني في مأرب إلى 116 قتيلا، وفق ما أعلنت اليوم مصادر طبية وعسكرية.

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وقالت المصادر لـ"وكالة فرانس برس"، إن حصيلة القتلى في الهجوم ارتفعت إلى 116 جنديا، مشيرة إلى أن بعض الجنود توفوا متأثرين بجروحهم.

وذكرت مصادر عسكرية يمنية، أمس الأحد، أن المعسكر يقع في محافظة مأرب التي تبعد 170 كيلومترا شرق صنعاء، مشيرة إلى أن الهجوم استهدف مسجدا داخل معسكر تابع للجيش اليمني أثناء صلاة المغرب مساء السبت.

ولم يعلن الحوثيون حتى الآن مسؤوليتهم عن الهجوم، الذي يأتي غداة إطلاق القوات الحكومية، بدعم من قوات التحالف عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين في منطقة نهم شمال شرق صنعاء.

وقع الهجوم بعد أشهر من هدوء نسبي في الحرب الدائرة في اليمن بين الحكومة المعترف بها دوليا وتحظى بدعم تحالف عسكري بقيادة السعودية والحوثيين.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان الاثنين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم واصفة إياه بـ "الإرهابي الآثم".

وبحسب الخارجية السعودية، فإن الهجوم على مسجد "يعكس استهانة تلك المليشيا الإرهابية بالمقدسات واسترخاصها للدم اليمني".

المصدر: "أ ف ب"