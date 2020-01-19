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اليمن.. ارتفاع كبير في عدد ضحايا الهجوم الصاروخي الحوثي

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اليمن.. ارتفاع كبير في عدد ضحايا الهجوم الصاروخي الحوثي
معسكر الجيش الوطني اليمني في مأرب الذي تعرض للهجوم
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ارتفع عدد ضحايا الهجوم الصاروخي الحوثي على معسكر للجيش اليمني في مأرب إلى أكثر من 70 قتيلا، وعشرات الجرحى بينهم إصابات خطيرة، حسبما ذكر موقع "المشهد اليمني" اليوم.

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وأكدت مصادر طبية وعسكرية يمنية، سقوط 76 قتيلا من الجيش الوطني، في إحصائية حديثة لضحايا الهجوم الذي استهدف معسكرا في مأرب مساء أمس السبت.

وكانت مصادر طبية وعسكرية في مأرب أكدت في وقت سابق أن الحصيلة الأولية لهجوم جماعة الحوثي على معسكر الاستقبال في مأرب بلغ 45 قتيلا، وعشرات الجرحى من عناصر الجيش اليمني.

وفي الأثناء شهدت جبهة نهم (شرقي صنعاء) مواجهات عنيفة بين جماعة الحوثي والجيش اليمني مدعوما بمقاتلات التحالف العربي، وسط تقدم لقوات الجيش اليمني على هذه الجبهة.

المصدر: "المشهد اليمني"

 

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