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قتلى وجرحى من قوات هادي بصاروخ أصاب معسكر الاستقبال بمأرب

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قتلى وجرحى من قوات هادي بصاروخ أصاب معسكر الاستقبال بمأرب
Reuters ALI OWIDHA
عناصر الجيش اليمني في مأرب باليمن - أرشيف
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نقل مراسلنا في اليمن عن مصادر إعلامية محلية، سقوط 24 جنديا وإصابة 20 من أفراد الجيش اليمني التابع للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

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وأضاف، أن "مصادر إعلامية تابعة للتحالف العربي أشارت إلى أن عدد قتلى الانفجار بلغ 26 إضافة إلى عشرات الجرحى".

وتابع: "لا يوجد أي إعلان حتى الآن من جهة الحوثيين بتبني العملية".

يذكر أن الجيش اليمني التابع لهادي، مسنودا بطيران التحالف العربي شن هجوما على مواقع تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" الحوثية في مديرية نهم شرقي صنعاء.

وقال مصدر عسكري، إن "الجيش الوطني شن هجوما واسعا على مواقع الحوثيين على امتداد جبهات مديرية نهم، وأن الهجوم انطلق منذ فجر الجمعة، وأن المعارك لا تزال مستمرة".

وأكد المصدر "سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر الحوثيين غرب منطقة ضبوعة وغرب سلسلة جبال البياض".

المصدر: RT

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