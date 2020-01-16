غريفيث يرجح حلول السلام في اليمن هذا العام

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، على أن السلام في اليمن من المفترض أن يتحقق خلال العام الجاري، مشيرا إلى تراجع حدة العمليات العسكرية هناك بشكل ملحوظ.

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وقال غريفيث خلال إحاطته لرئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، إن "اتفاق الرياض ومساهمة السعودية كان لهما الدور الرئيسي في تحسين الأوضاع في اليمن".

وشدد على أهمية "الحل السياسي للأزمة اليمنية"، معربا عن قلقه من القيود المفروضة على حركة البعثات الأممية في اليمن.

Yemen’s war has to end. And the secret is that the way it ends is no secret at all. Seven elements will necessarily underpin any agreement to end the war.

Opinion article by Special Envoy for #Yemen Martin Griffiths via @nytimeshttps://t.co/Shyuos53zM — UN Special Envoy for Yemen (@OSE_Yemen) September 16, 2019

وأشار غريفيث إلى أن الأزمة الإقليمية الأخيرة "هددت المكاسب التي لاحظناها في اليمن مؤخرا، حيث يبدو أن الأزمة اللحظية قد انتهت، لكن هذا الإنجاز لم يتحقق عن طريق الصدفة.. لقد عمد القادة اليمنيون والقادة في المنطقة إلى ضبط النفس".

وأشاد غريفيث الاثنين الماضي، بخطوات اتخذت حديثا بهدف تنفيذ "اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وكتب ديوان غريفث عبر "تويتر"، أن "المبعوث الأممي اجتمع مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وأشاد بالخطوات التي تم اتخاذها حديثا لتنفيذ اتفاق الرياض".

في اجتماع مع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي(@HadiPresident )، أشاد مارتن غريفيث بالخطوات التي تم اتخاذها حديثًا لتنفيذ #اتفاق_الرياض، وناقش الخطوات القادمة لتحقيق السلام الشامل في #اليمن، كما جدد الرئيس اليمني التزامه نحو عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في #اليمنpic.twitter.com/Yi7rg9Wi2H — UN Special Envoy for Yemen (@OSE_Yemen) January 13, 2020

وأعلنت الحكومة اليمنية في وقت سابق اليوم، توقيع مصفوفة انسحابات عسكرية متبادلة بين قواتها وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين إلى مواقعها، تنفيذا للاتفاق.

المصدر: وكالات