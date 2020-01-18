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الجيش اليمني وطيران التحالف يهاجمان الحوثيين في صنعاء

أخبار العالم العربي

الجيش اليمني وطيران التحالف يهاجمان الحوثيين في صنعاء
Reuters Ali Owidha
عناصر من القوات اليمنية - أرشيف
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شن الجيش اليمني التابع لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، مسنودا بطيران التحالف العربي هجوما على مواقع تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" الحوثية في مديرية نهم شرقي صنعاء.

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وقال مصدر عسكري، إن "الجيش الوطني شن هجوما واسعا على مواقع الحوثيين على امتداد جبهات مديرية نهم، وأن الهجوم انطلق منذ فجر الجمعة، وأن المعارك لا تزال مستمرة".

وأكد المصدر "سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر الحوثيين غرب منطقة ضبوعة وغرب سلسلة جبال البياض".

وأضاف أن مدفعية الجيش ومقاتلات التحالف استهدفت تجمعات وتعزيزات الجماعة في منطقة المداوير وغرب مفرق قطبين، سقط على إثرها قتلى وجرحى من الحوثيين وتم تدمير معدات عسكرية تابعة لهم.

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المصدر: RT + "سبأ"

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