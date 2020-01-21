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"رويترز": سقوط ثلاثة صواريخ داخل المنطقة الخضراء ببغداد

أخبار العالم العربي

Reuters STRINGER
مبنى السفارة الأمريكية في "المنطقة الخضراء" ببغداد
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نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في الشرطة العراقية، سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا بالمنطقة الخضراء في بغداد التي تضم مباني حكومية وبعثات أجنبية.

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وأوضحت المصادر أن الصواريخ الثلاثة أطلقت من منطقة الزعفرانية خارج بغداد، مضيفة أن صاروخين منها سقطا قرب السفارة الأمريكية، دون أن يتسبب ذلك في إصابات.

من جانبها، ذكرت قناة "السومرية" نقلا عن مصدر أمني، أن صاروخين سقطا قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية.

المصدر: "رويترز"

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