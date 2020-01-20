انتهاء المرحلة الأولى من إعمار جامع النوري ومنارة الحدباء في الموصل

أعلنت مبادرة "إحياء روح الموصل" الصادرة عن اليونسكو ، الانتهاء من المرحلة الأولى من ترميم جامع النوري، الذي تعرض مع منارة الحدباء إلى تدمير شبه كامل على يد تنظيم "داعش" عام 2017.

وذكرت اليونسكو، أنه "جرى إنجاز مرحلة هامة على درب الترميم الكامل لجامع النوري الكبير ومئذنته التاريخية في الموصل بالعراق، فمنذ بضعة أيام فقط، انتهت أعمال تثبيت بنية الجامع ومنارة الحدباء اللذين تعرضا إلى تدمير شبه كامل على يد تنظيم "داعش" عام 2017".

وأضافت، أنه "في أكتوبر عام 2019، بدأت اليونسكو العمل على إزالة الألغام الأرضية من الموقع، وتثبيت ما تبقى من الهيكل الهش للمئذنة التاريخية المائلة التي يبلغ ارتفاعها 45 مترا، والتي بنيت منذ ما يزيد على 840 عاما".

وأوضحت المؤسسة الأممية، أنه "في أواسط نوفمبر، أزيلت الأنقاض بالكامل من محيط المئذنة والجامع، وثبتت قبة الجامع بأسلاك حول قاعدتها ودعاماتها".

وتابعت، أنه "خلال الشهر الماضي، جرى العمل على تدعيم أقواس الرواق في جامع النوري، وبذلك تصل هذه المرحلة من الترميم إلى خواتيمها".

المصدر: "السومرية نيوز"