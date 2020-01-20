بالفيديو.. القبض على عدد من الأشخاص يقومون بتصريف العملات الأجنبية في سوريا

ألقت الجهات السورية المختصة يوم الاثنين القبض على عدد من الأشخاص يقومون بتصريف العملات الأجنبية وذلك بعد يومين على صدور مرسوم فرض عقوبات شديدة تتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية.

وأعلنت وزارة الداخلية اليوم أنه تم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص يقومون بتصريف العملات الأجنبية وتحويل الأموال دون ترخيص، وضبطت بحوزتهم عملات أجنبية ومبالغ مالية كبيرة.

وذكرت الوزارة على صفحتها في "فيسبوك" أنه تنفيذا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 والمرسومين 3 و4 لعام 2020 كثفت إدارة الأمن الجنائي دورياتها للاستقصاء عن الجرائم المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية والمتلاعبين بسعر صرفها، وألقت القبض على عدة أشخاص يقومون بتصريف العملات الأجنبية وتحويل الأموال دون ترخيص وضبطت بحوزتهم عملات أجنبية ومبالغ مالية كبيرة تم تسليمها إلى المصرف المركزي.

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وأكدت الوزارة أن عمليات الملاحقة ستطال جميع المخالفين مهما كانت صفتهم.

وكانت وزارة الداخلية أكدت في بيان لها أنها ستتشدد في ملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية المتلاعبين بأسعار صرفها وستقوم بتكثيف دورياتها لمراقبة الشركات والمحال والأشخاص لقمع هذه الظاهرة وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وجاء إصدار المرسومين بعد انهيار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار مسجلة مستويات قياسية حيث وصل الدولار إلى حاجز 1250 ليرة يوم الخميس الماضي، ليعاود الانخفاض اليوم إلى حدود 1070 ليرة.

المصدر: سانا + موقع وزارة الداخلية السورية