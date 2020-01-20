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العراق.. محتجو ذي قار يصعدون ويقطعون الطريق الدولي

أخبار العالم العربي

العراق.. محتجو ذي قار يصعدون ويقطعون الطريق الدولي
Reuters
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الاثنين، بأن المحتجين في محافظة ذي قار، صعدوا من احتجاجاتهم بعد انتهاء المهلة التي حددوها لتكليف رئيس حكومة انتقالية.

وقال إن "المحتجين قطعوا الطريق الدولي الرابط بين العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية"، مبينا أن "المحتجين أحرقوا الإطارات ووضعوا سرادق اعتصام على الطريق الدولي".

العراق.. محتجو ذي قار يصعدون ويقطعون الطريق الدولي
RT

العراق.. محتجو ذي قار يصعدون ويقطعون الطريق الدولي
RT
العراق.. محتجو ذي قار يصعدون ويقطعون الطريق الدولي
RT

وأضاف أن "المحتجين أعلنوا عن السماح لمركبات المواطنين بالعبور، لكنهم منعوا شاحنات النقل التجاري وصهاريج النفط من المرور".

المصدر: RT

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