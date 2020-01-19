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نشر لقطات لعمل الروبوتات الروسية في سوريا

أخبار العالم العربي

نشر لقطات لعمل الروبوتات الروسية في سوريا
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نشرت قناة "زفيزدا" المقربة من الجيش الروسي، مشاهد لعمل الروبوتات العسكرية الروسية "سكراباي" و"سفيرا" في سوريا.

وفي اللقطات، يبدو كيف يتفقد عناصر من الجيش الروسي باستخدام الروبوتات قطاعات يصعب الوصول إليها في المناطق المفخخة من ملاجئ وأنفاق وأرضيات.

وروبوت "سكراباي"، يسير على عجلات وموزد بكاميرا عالية الدقة وميكروفون وجهاز تصوير حراري، ويتم التحكم به عبر قناة راديو رقمية.

أما "سفيرا"، فهو عبارة عن كرة بها أربع كاميرات فيديو مزودة بإضاءة LED خلفية وميكروفون وجهاز لإرسال المعلومات، بما يوفر الرؤية لمشغل الروبوت بواقع 360 درجة.

تسمح الصلابة العالية لهذا الجهاز بمقاومة السقوط من ارتفاع يصل إلى خمسة أمتار، فيما نظام تحديد المواقع المزود به يتخذ تلقائيا الوضع الأفقي مهما انقلب وتقلّب.

المصدر: نوفوستي

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