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"رويترز": بومبيو أعرب للسيسي عن غضب واشنطن لوفاة أمريكي في سجون مصر

أخبار العالم العربي

twitter/ @SecPompeo
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يلتقي وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو (برلين، 19 يناير 2020).
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أفاد مسؤول أمريكي بأن وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو، أعرب للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن غضب واشنطن لوفاة مواطن أمريكي في سجون مصر.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله إن بومبيو بحث مع السيسي على هامش مؤتمر برلين حول ليبيا، وفاة المواطن الأمريكي المصري مصطفى قاسم، في أحد سجون مصر.

وذكر المسؤول أن بومبيو "أعرب عن غضب" الولايات المتحدة من "الوفاة العبثية والمأساوية" للمواطن الأمريكي.

وأكدت الولايات المتحدة الاثنين الماضي صحة التقارير حول وفاة قاسم، الذي كان في الـ54 من عمره وحمل الجنسيتين الأمريكية والمصرية واعتقلته مصر عام 2013، فيما وعدت واشنطن بمواصلة الإعراب عن قلقها من سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان.

وفي عام 2018 أصدر القضاء المصري حكما بسجن قاسم 15 عاما ما دفعه إلى كتابة رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا، بطلب الإسهام في الإفراج عنه.

المصدر: رويترز + وكالات

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