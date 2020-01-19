لقاء مغلق بين الرئيسين التركي والجزائري في برلين

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في العاصمة الألمانية، على هامش مؤتمر برلين للتسوية في ليبيا.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن اللقاء جرى بشكل مغلق في فندق "الريتز كارلتون" حيث يقيم الرئيس التركي للمشاركة في مؤتمر ليبيا.

ويحضر المؤتمر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، ووفود عن الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو.

كما تشارك في المؤتمر أربع منظمات دولية ممثلة في الأمم المتحدة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.

المصدر: وكالات