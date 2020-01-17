القبض على شقيق مفتي داعش في الموصل

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على مسؤول الأمنية بتنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى شمالي البلاد.

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وذكر بيان للخلية، أنه "وبهدف تعزيز الأمن والاستقرار في محافظة نينوى وملاحقة العناصر الإرهابية، تمكنت مديرية شرطة الحدباء التابعة لقيادة نينوى وبناء على معلومات دقيقة من إلقاء القبض على الداعشي نزار علي بشير النعمة، والذي كان يعمل مسؤولا في ما يسمى بالأمنية".

وأضاف البيان، أن "بشير النعمة هو شقيق من يسمى مفتي داعش الإرهابي شفاء النعمة، الذي ألقي القبض عليه مؤخرا، وضبط بحوزته موبايل يعود لمن يسمى بمفتي داعش، حسب اعترافه".

وأوضح البيان، أن بشير النعمة "أب لولدين، أحدهما كان يعمل بما يسمى مسؤول كتيبة القناصين الأجانب والثاني في ما سمي بالأمنية خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، القبض عليه أثناء قدومه بشكل متخفي إلى دار المفتي في منطقة حي المنصور في الجانب الأيمن للمدينة".

واعتقلت القوات الأمنية العراقية الخميس، مفتي تنظيم داعش، المعروف بـ"أبي عبد الباري- شفاء النعمة"، في الجانب الأيمن من الموصل، حيث تتهمه بتنفيذ عمليات الإعدام وخاصة لرجال الدين إضافة إلى تفجير جامع النبي يونس إبان سيطرة التنظيم على المدينة في 2014.

المصدر: رووداو