العراق.. القبض على "إرهابي خطير" في بلدروز بديالى

أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على "إرهابي خطير" في قضاء بلدروز بمحافظة ديالى شمالي العاصمة بغداد.

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وذكرت الوزارة، أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن ديالى التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق مع الجيش العراقي ألقت القبض على أحد العناصر الخطيرة، والذي ينتمي إلى عصابات داعش الإرهابية في منطقة الندى التابعة لقضاء بلدروز".

وأضافت أن "الإرهابي نفذ العديد من العمليات التي استهدفت القوات الأمنية في المحافظة أبرزها زرع العبوات الناسفة والمشاركة في هجوم مسلح استهدف نقاط تفتيش تابعة للأمن"، مبينة أنه "جرى الاعتقال استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة".

وفي سياق منفصل، أعلنت الوزارة أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد الميدانية التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق مع مفارز مشتركة ألقت القبض على 4 مطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة وذلك في مناطق متفرقة من العاصمة".

وبينت، أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن ميسان تمكنت من إلقاء القبض على أحد العناصر المطلوبة للقضاء صادره بحقة مذكرة قبض وفق المادة (281) لقيامه بتزوير العملة في المحافظة"، مؤكدة أنه "احيل إلى الجهات المختصة لإكمال التحقيق معه".

المصدر: "السومرية نيوز"