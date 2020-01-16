العراق.. القبض على مفتي داعش في الموصل

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الخميس، إلقاء القبض على مفتي داعش في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، مشيرة إلى مسؤوليته عن فتوى تفجير جامع النبي يونس.

إقرأ المزيد

وقالت الخلية إن "فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات دقيقة وبعد البحث والتحري والمتابعة المستمرة، ألقى القبض على مسؤول في ما يعرف بالشرعية ومفتي داعش المعروف (شفاء النعمة) المكنى (أبو عبد الباري) في حي المنصور في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".

وأضافت أنه "كان يعمل إماما وخطيبا في عدد من جوامع المدينة والمعروف بخطبه المحرضة ضد القوات الأمنية والتي كان يحرض على الانتماء ل‍داعش ومبايعته ويثقف للفكر التكفيري المتطرف خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

وتابعت أنه "يعتبر من القياديين في الصف الأول لداعش وهو المسؤول عن إصدار الفتاوى الخاصة بإعدام عدد من العلماء ورجال الدين الذين امتنعوا عن مبايعة داعش وفتوى تفجير جامع النبي يونس عليه السلام".

المصدر: السومرية نيوز