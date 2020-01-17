استهداف عجلة محملة بمواد لوجستية تابعة للسفارة الأمريكية في العراق

أفاد مصدر أمني في العراق، اليوم الجمعة، باستهداف عجلة محملة بمواد لوجستية تابعة للسفارة الأمريكية في محافظة المثنى.

إقرأ المزيد

ونقلت "السومرية نيوز" عن المصدر الأمني القول، إن عبوة صوتية انفجرت على عجلة محملة بمواد لوجستية تابعة إلى السفارة الأمريكية في بغداد لدى مرورها على الطريق الدولي في المثنى، دون وقوع أية أضرار.

وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته.

المصدر: السومرية نيوز