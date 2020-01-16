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واشنطن تعلن حضورها مؤتمر برلين حول ليبيا

أخبار العالم العربي

واشنطن تعلن حضورها مؤتمر برلين حول ليبيا
AFP
وزير الخارجية ألمريكي مايك بومبيو
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيحضر مؤتمر برلين للتسوية الليبية.

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وجاء في بيان عن الخارجية الأمريكية: "وزير الخارجية سيغادر إلى برلين في 19 يناير لحضور مؤتمر دولي حول ليبيا، تنظمه ألمانيا والأمم المتحدة".

وأكدت برلين في وقت سابق أن رسالة المؤتمر المزمع عقده واضحة وهي أن لا حل عسكريا في ليبيا، داعية جميع الأطراف المعنية إلى استغلال هذه الفرصة لفتح المجال أمام عملية سياسية بقيادة الأمم المتحدة بعيدا عن التدخلات الخارجية.

ومن المنتظر أن يحضر المؤتمر إلى جانب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون.

المصدر: وكالات

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