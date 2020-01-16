مشاورات روسية ليبية للتحضير لمؤتمر برلين

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، مع السفير الليبي في موسكو مصطفى أبو سعيدة الاستعدادات لمؤتمر برلين حول ليبيا.

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وجاء في بيان عن الخارجية الروسية، أنه "خلال المحادثات، جرى تبادل وجهات النظر حول الوضع في ليبيا، مع التركيز على أهمية عقد المؤتمر الدولي بنجاح، في 19 يناير في برلين".

كما أكد الجانبان على أهمية الحاجة لتسوية مبكرة للأزمة الليبية من خلال حوار شامل بين الأطراف الليبية تحت رعاية أممية.

ودعت برلين رئيس مجلس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، وقائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، لمؤتمر حول ليبيا، كما دعت عددا من الحكومات العربية والأجنبية، وممثلين عن المنظمات الدولية للمؤتمر.

واستضافت العاصمة الروسية موسكو الاثنين الماضي، محادثات بين وزراء خارجية ودفاع روسيا وتركيا حضرها حفتر والسراج، لبحث إمكانية تثبيت وقف إطلاق النار، والبدء بعملية سياسية في ليبيا.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أعقاب المحادثات، أن فايز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وقعا على الاتفاق، فيما أعلنت الخارجية الروسية الثلاثاء، أن خليفة حفتر غادر موسكو دون التوقيع على الاتفاق.

المصدر: سبوتنيك