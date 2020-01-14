بوغدانوف يبحث الوضع في ليبيا مع السفير الألماني

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، مع السفير الألماني بموسكو غيزا فون غاير، الوضع في ليبيا.

وجاء في بيان للخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجانبين "بحثا الوضع في ليبيا وحولها مع التركيز على التحضير للمؤتمر الدولي في برلين".

وأضاف البيان أن بوغدانوف أطلع الجانب الألماني على نتائج محادثات السلام الليبية التي جرت في موسكو أمس الاثنين.

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يذكر أن المحادثات جرت بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع الروسيين والتركيين والأطراف الليبية في موسكو، التي تمحورت حول وقف إطلاق النار في ليبيا بين حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، وأثمرت عن مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أعقاب المحادثات، يوم الاثنين 13 يناير، أن فايز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وقعا على الاتفاق، فيما أعلنت الخارجية الروسية اليوم 14 يناير أن خليفة حفتر غادر موسكو دون التوقيع على الاتفاق.

المصدر: RT