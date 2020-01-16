مصر.. السفارة السعودية في القاهرة تحذر المصريين

حذرت السفارة السعودية لدى القاهرة المصريين من الرسائل المنتشرة عبر المواقع الإلكترونية الوهمية، وتروّج لرحلات حج أو عمرة مجانية.

#بيان| سفارة #المملكة_العربية_السعودية بـ #القاهرة تؤكد عدم صحة الرسائل المنتشرة من خلال المواقع الالكترونية الوهمية والتي تقوم بالترويج للحصول على رحلات حج أو عمرة مجانية بهدف التحايل والنصب على المواطنين. pic.twitter.com/FLfLSjl4wn — السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) January 16, 2020

إقرأ المزيد

ونشرت السفارة السعودية عبر "تويتر" بيانا اليوم الخميس، جاء فيه: "تؤكد سفارة المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية، عدم صحة الرسائل المنتشرة من خلال المواقع الإلكترونية الوهمية، والتي تقوم بالترويج للحصول على رحلات حج أو عمرة مجانية، وتستخدم في ذلك منصات التواصل الاجتماعي واتساب، تويتر، وفيسبوك وغيرها، والتي تهدف إلى التحايل والنصب على المواطنين".

وشددت السفارة على أنه لا علاقة للمملكة بهذه الدعوات الوهمية بأي شكل من الأشكال، وأنها غير مسؤولة عن أي معلومات ترد على هذه المواقع.

المصدر: RT