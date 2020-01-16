الملك سلمان ينتدب أميرة ممثلة دائمة للمملكة في "اليونسكو"

قرر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، تعيين الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن، مندوبة للمملكة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" تعزيزا لدورالمرأة.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية الأربعاء، أن العاهل السعودي "الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وافق على إيفاد الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن لتكون مندوبا دائما للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)".

وأوضحت الوكالة أن الأميرة هيفاء قد سبق وعملت في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كمسؤولة مشاريع ومسؤولة وطنية، بين عامي 2009 و2016. وتابعت الوكالة أن الأميرة تتمتع "بخبرة واسعة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وتطبيقاتها في مجال العمل الدولي".

ويأتي انتداب امرأة لتمثيل المملكة في هذه المنظمة الثقافية الهامة، بعد أشهر على تعيين الملك سلمان الأميرة ريما بنت بندر آل سعود سفيرة في الولايات المتحدة، لتكون أول سعودية تتولى منصبا دبلوماسيا رفيعا في تاريخ السعودية، في خطوة تتماشى مع توجه خطة 2030 للاستفادة من طاقات النساء ومنحهن حقوقهن.

وأقرت السعودية تغييرات اجتماعية وإصلاحات اقتصادية متقدمة بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كان أبرزها رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارات، وإعادة فتح دور السينما، وإنشاء هيئة الترفيه في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية السعودية الأربعاء على حسابها في "تويتر" إن "المملكة نفذت 12 إصلاحا في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة"، ما سمح لها بتحقيق "قفزة نوعية غير مسبوقة" في تقرير "المرأة أنشطة الأعمال والقانون 2020" الصادر حديثا عن البنك الدولي.

#إنفوجرافيك_الخارجية | المرأة السعودية 🇸🇦 .. قيادة فاعلة وقوة عاملة pic.twitter.com/6uaJegwXd3 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) January 15, 2020

وهذه نبذة عن المسيرة المهنية للأميرة هيفاء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية:

- حاصلة على ماجستير في الاقتصاد من معهد الدراسات الشرقية والإفريقية (SOAS) التابع لجامعة لندن.

- بدأت مسيرتها المهنية في العمل الأكاديمي في قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود.

- مسؤولة مشاريع ومسؤولة وطنية، بين عامي 2009 و2016، في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي( (UNDP

- رئيسة لقطاع أهداف التنمية المستدامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط ووكيلا مساعدا مكلفا بشؤون مجموعة العشرين.

- الوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدامة في وزارة الاقتصاد والتخطيط.

المصدر:"واس"+RT