ريما بنت بندر ترحب بتحرير سفر المرأة السعودية دون الرجوع لولي أمرها

رحبت ريما بنت بندر سفيرة السعودية لدى واشنطن بتعديل بلادها أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية والعمل والتأمينات، معتبرة أنها ترفع من مكانة المرأة في السعودية.

وغرّدت على موقع "تويتر": "يسعدني أن أؤكد أن المملكة العربية السعودية ستسن تعديلات لقوانين العمل والقوانين المدنية تهدف لرفع مكانة المرأة السعودية داخل مجتمعنا، بما في ذلك منحها الحق في التقدم بطلب للحصول على جواز سفر والسفر بشكل مستقل".

I am elated to confirm that KSA will be enacting amendments to its labor and civil laws that are designed to elevate the status of Saudi women within our society, including granting them the right to apply for passports and travel independently. 1/4 — Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) August 2, 2019

وأضافت: "هذه اللوائح الجديدة هي صناعة للتاريخ لأنها تدعو إلى المشاركة المتساوية للمرأة والرجل في مجتمعنا. إنه نهج شمولي للمساواة بين الجنسين من شأنه أن يخلق بلا شك تغييرا حقيقيا للمرأة السعودية".

These new regulations are history in the making. They call for the equal engagement of women and men in our society. It is a holistic approach to gender equality that will unquestionably create real change for Saudi women. 3/4 — Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) August 2, 2019

وتابعت: "هذه التطورات حان وقتها منذ زمن طويل. من إدراج المرأة في المجلس الاستشاري إلى إصدار رخص القيادة للمرأة، أثبتت قيادتنا التزامها القاطع بالمساواة بين الجنسين".

These developments have been a long time coming. From the inclusion of women in the consultative council to issuing driving licenses to women, our leadership has proved its unequivocal commitment to gender equality. 2/4 — Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) August 2, 2019

وختمت تقول: "لعبت النساء دائما دورا أساسيا في تنمية بلدنا، وسوف يواصلن القيام بذلك على قدم المساواة مع نظرائهن من الرجال".

Women have always played an integral role in our country’s development, and they will continue to do so moving forward on equal footing with their male counterparts. 4/4 — Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) August 2, 2019

ونشرت الجريدة الرسمية في السعودية اليوم الجمعة تفاصيل التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية والعمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة.

وتضمنت التعديلات منح جواز سفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية السعودية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، بما يتيح للمرأة استخراج وثيقة السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها خلافا لما كان معمولا به في السابق.

المصدر: "تويتر"