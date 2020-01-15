الأمم المتحدة: غوتيريش سيشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا

أعلنت الأمم المتحدة أن أمينها العام، أنطونيو غوتيريش، سيشارك في أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي ينعقد في العاصمة الألمانية برلين، يوم الأحد المقبل.

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وفي موجز صحفي بمقر الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، إن غوتيريش سيتوجه إلى برلين للمشاركة في المؤتمر، رفقة كل من مبعوثه الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو.

وكانت ألمانيا أعلنت بصورة رسمية، يوم الثلاثاء، عن عقدها مؤتمرا دوليا في برلين حول تسوية الأزمة الليبية، يوم 19 يناير، بمشاركة عدد كبير من الدول، من بينها روسيا والولايات المتحدة وتركيا ومصر، إضافة إلى وفود عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.

وذكرت الحكومة الألمانية أن الدعوة للمشاركة في المؤتمر وجهت أيضا إلى كل من رئيس حكومة الوفاق الليبية (المعترف بها دوليا)، فايز السراج، وخصمه الرئيس، قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر.

المصدر: نوفوستي