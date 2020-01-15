وصول وزير الخارجية القطري إلى بغداد

وصل وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى بغداد، اليوم الأربعاء، للقاء نظيره العراقي محمد علي الحكيم ومسؤولين آخرين.

وأفاد مراسلنا في بغداد نقلا عن مصادر دبلوماسية عراقية أن "وزير الخارجية القطري سيلتقي عند الساعة 12 من صباح اليوم مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم، وبعدها يتوجه للقاء رؤوساء الجمهورية والحكومة والبرلمان".

وقال وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، الاثنين الماضي، في تغريدة له على "تويتر": "سيزور العراق نائب رئيس وزراء ووزير خارجية قطر معالي الأخ محمد بن عبد الرحمن لإجراء مباحثات سياسية مع القادة العراقيين والتشاور لتخفيف حدة التوترات في منطقتنا والعمل على إيجاد أفضل السبل الكفيلة لتهدئة الوضع الحالي".

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، لـRT بأن آل ثاني سيلتقي رؤوساء الجمهورية والوزراء والبرلمان العراقيين. وأضاف أن "الزيارة ستبحث التطورات في المنطقة والجهود الساعية إلى تحقيق الهدوء والاستقرار فيها".

المصدر: RT