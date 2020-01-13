الدفاع الروسية: خروج ألف شخص من أراضي سيطرة المسلحين في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خروج نحو ألف شخص من أراضي سيطرة المسلحين في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا، عن طريق 3 معابر افتتحت، اليوم الاثنين.

وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء يوري بورينكوف، في بيان أصدره مساء الاثنين: "خرج بشكل عام خلال اليوم المنتهي عبر معبر الحاضر في محافظة حلب 464 شخصا و26 سيارة وآلية زراعية، بينما انسحب عن طريق معبر الهبيط في محافظة حماة 519 شخصا و33 سيارة وآلية زراعية، فيما لم تجري عملية الخروج من معبر أبو الضهور في محافظة إدلب".

يتبع...