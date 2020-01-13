الإمارات.. شرطة دبي تعتقل شبانا تباهوا بتعاطي "الحشيش" عبر مواقع التواصل (فيديو)

أحالت شرطة دبي في الإمارات مجموعة من الشباب إلى الجهات المختصة بعد ظهورهم في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهم يتباهون بتعاطي "الحشيش".

وأكدت الشرطة عبر حساباتها الرسمية، أنها ألقت القبض على مجموعة من الشباب من جنسيات عربية تظاهروا بتعاطي المخدرات عبر مواقع التواصل، وتمت إحالتهم لجهات الاختصاص.

وأفاد العقيد خالد علي بن مويزه، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالنيابة، بأن الفرق المعنية قامت بالتحرك فور انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم ضبط الأفراد الذين ظهروا فيه خلال ساعات وتحويلهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وأشار إلى أن مواقع التواصل "ليست منابر للتباهي حول السلوكيات الشاذة" بحد وصفه والتي "تخدش النسيج الاجتماعي وتسبب شرخا في المجتمع".

#أخبار | بعد نشرهم لمقطع فيديو يتظاهرون فيه بتعاطي المخدرات

شرطة دبي تحيل مجموعة شباب إلى الجهات المختصة

التفاصيل:https://t.co/JwSNYdUJiB#أمنكم_سعادتناpic.twitter.com/fDwQRqa2Ns — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) 12 января 2020 г.

وأهاب العقيد خالد بن مويزه بعدم تداول تلك الفيديوهات في المسائل المتعلقة بتعاطي المواد المخدرة.

يذكر أن القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، نص في المادة رقم 29 على أنه "يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من نشر معلومات أو أخبار أو بيانات على موقع إلكتروني أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها".

وكان مقطع فيديو لشابين من بين المقبوض عليهم في منطقة "جي بي آر" وهما يدخنان سجائر، قد وثق تصريحات أحدهما حين قال إنها تحتوي على مخدر الحشيش.

المصدر: RT + شرطة دبي