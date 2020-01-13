قرقاش يزور السودان

وصل، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، في زيارة تستمر يومين.

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وأعلنت وزارة الخارجية السودانية في بيان، أن " وكيل وزارة الخارجية السوداني، الصديق عبد العزيز يستقبل قرقاش، الذي وصل الخرطوم ظهر اليوم الاثنين، الساعة الثانية عشر، في زيارة لمدة يومين يقابل خلالها عددا من كبار المسؤولين والوزراء".

RT

وكانت الإمارات أعربت في وقت سابق عن دعمها للسلطات السودانية الجديدة بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير عن الحكم في أبريل الماضي، مثمنة مشاركة القوات السودانية ضمن قوات التحالف العربي في اليمن.

وزيارة قرقاش هذه هي الأولى إلى الخرطوم، وتأتي بعد زيارة قام بها رئيس الأركان في الإمارات، حمد محمد ثاني الرميثي، في ديسمبر الماضي، بحث خلالها مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: RT