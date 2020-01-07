الشرطة السودانية: قبضنا على أكثر من 200 من "النيقرز"

وجهت لجنة عليا مشتركة بالمجلس السيادي السوداني قوات الشرطة بشن حملات على العصابات المنفلتة والمعروفة شعبيا بـ"النيقرز"، مشددة على ضرورة جمع الأسلحة خلال الفترة المقبلة.

من جهته، شدد مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم اللواء زين العابدين عثمان خلال مؤتمر صحفي، على أن "إدارته قادرة على التصدي للعصابات المنفلتة التي نفذت عددا من الجرائم خلال الفترة الماضية مستغلة الأعياد والتجمعات".

وأشار عثمان، إلى أن "هناك خطة أجازها المجلس السيادي مؤخرا لجمع الأسلحة البيضاء والنارية بدأت الشرطة في تنفيذها فعليا من خلال حملات يومية".

وأكد لواء الشرطة، على أن الحملات غير مرتبطة بوقت وستكون في الأسواق والمواقف، مشيرا إلى توقيف ما يزيد عن 200 عنصر من العصابات المنفلتة بولاية الخرطوم، حيث تمت محاكمتهم.

وكشف عثمان أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 65 ممن تورطوا في أحداث ساحة الحرية، إذ حكم على 17 منهم بالحبس شهرا، وأخذ تعهدات من الآخرين.

بدوره أعلن مدير الشرطة المحلية في الخرطوم اللواء عمر ميرعنى، عن أن الأقسام الأمنية توقف يوميا ما بين 30 إلى 320 منفلتا وأن القسم الشرقي أوقف أمس الأول 103 تمت محاكمتهم بالسجن.

وأضاف: "بالقسم الشمالي 30 متهما بالسرقة، وفي منطقة السوق المحلي 37 متهما.

المصدر: "التيار - السودان"