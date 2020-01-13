سبوتنيك: وصول قائد "الجيش الوطني الليبي" إلى موسكو

وصل اليوم الاثنين، قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، إلى العاصمة الروسية موسكو، لبحث آخر تطورات القضية الليبية.

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وقال مصدر ليبي مطلع لوكالة سبوتنيك: "وصل خليفة حفتر بالفعل إلى موسكو، وسيصل السراج اليوم الاثنين أيضا، حيث من المنظر عقد مفاوضات في موسكو"​​​.

هذا وذكر رئيس مجموعة الاتصال الروسية حول التسوية الليبية، ليف دينغوف، أمس الأحد، أن قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، قد يزوران موسكو قريبا لبحث حل الأزمة.

هذا وسبق أن أعلن حميد الصافي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، أن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، سيتوجه يوم الأحد إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة تستغرق يومين لبحث مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا​​​.

وبدأ وقف إطلاق النار في ليبيا منتصف ليل السبت على الأحد الماضي، بين قوات "الجيش الوطني الليبي" وقوات "حكومة الوفاق الليبية"، بناء على مبادرة من روسيا وتركيا، خلال لقاء جمع الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي في أنقرة.

المصدر: سبوتنيك