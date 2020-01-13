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اليابان: أي مواجهة في الشرق الأوسط ستكون لها تداعيات كبيرة على السلم العالمي

أخبار العالم العربي

اليابان: أي مواجهة في الشرق الأوسط ستكون لها تداعيات كبيرة على السلم العالمي
واس
الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
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قالت اليابان إن أي مواجهة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط ستكون لها تداعيات كبيرة على السلام والاستقرار ليس في المنطقة فحسب، بل على العالم بأسره.

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وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليابانية، ماساتو أوتاكا، خلال مؤتمر صحفي في الرياض، أمس الأحد، على أهمية بذل الجهود الدبلوماسية وتعزيز لغة الحوار بين الأطراف لخفض التصعيد وحدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار أوتاكا إلى أن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أعلن عن قرار اليابان بإرسال قوة إلى المنطقة، وهي عبارة عن سفينة لجمع المعلومات، وتضمن حماية وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة.

واستعرض المتحدث حجم الاستثمارات بين المملكة واليابان، والذي يعد أحد محاور الرؤية السعودية اليابانية 2030، التي بدأت في عام 2016 وتشمل 69 محورا في مجالات التعاون بين البلدين، مبينا أن الاستثمارات والعقود بين البلدين في السنوات الأخيرة تزيد قيمتها عن 30 مليار دولار.

وأكد أوتاكا حرص اليابان على تقوية علاقاتها مع المملكة العربية السعودية لدورها المحوري في المنطقة، ونقل شكر بلاده لها على مواصلة واستمرار تدفق النفط إلى اليابان بشكل مستقر.

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وفي وقت سابق، عبر وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، عن موقف بلاده من إرسال اليابان قوات إلى مياه الخليج واعتبرها "مهمة للمساعدة في تأمين الممر المائي العالمي المهم للغاية بالمنطقة".

وأجرى آبي أمس الأحد مباحثات مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، أثناء زيارته للمملكة، تناولت التوترات الأخيرة في المنطقة وسبل تأمين الملاحة وإمدادات النفط.

ويقوم رئيس الوزراء الياباني بجولة تستمر 5 أيام في منطقة الشرق الأوسط تشمل السعودية والإمارات وسلطنة عمان.

المصدر: واس

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