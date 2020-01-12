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السعودية تعلن موقفها من إرسال قوات يابانية إلى الخليج

أخبار العالم العربي

السعودية تعلن موقفها من إرسال قوات يابانية إلى الخليج
Reuters
وزير الخارجية السعودي مع نظيره الياباني - صورة أرشيفية
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عبّر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، عن موقف بلاده من إرسال اليابان قوات إلى مياه الخليج واعتبرها "مهمة للمساعدة في تأمين الممر المائي العالمي المهم للغاية بالمنطقة".

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وقال وزير الخارجية السعودي، في تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية: "حرية الملاحة مسؤوليتنا جميعا، ومساهمة اليابان لها قيمة، ومهمة للمساعدة في تأمين الممر المائي العالمي المهم للغاية في المنطقة".

وتابع الأمير فيصل بن فرحان بقوله "الجيش السعودي سيعمل مع قوات الدفاع الذاتى اليابانية التي ستأتي إلى الخليج، للتنسيق وتبادل المعلومات".

ويجري رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، زيارة إلى منطقة الخليج تستمر 3 أيام، بدأها بالسعودية، لشرح موقف قوات الدفاع الذاتي اليابانية القادمة إلى الخليج والحصول على تأييد لها من دول الخليج.

وكانت اليابان قد أرسلت نهاية الشهر الماضي مدمرة إلى خليج عمان والجزء الشمالي من بحر العرب للقيام بدوريات وجمع معلومات في المنطقة.

المصدر: وكالات 

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