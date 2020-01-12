جلسة برلمانية مشتركة لمجلسي النواب المصري والليبي في القاهرة

استقبل رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، لدى وصول الأخير اليوم الأحد إلى مقر البرلمان المصري.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، قوله إن البرلمان المصري سيشهد جلسة برلمانية مشتركة، بحضور أعضاء البرلمان الليبي، برئاسة علي عبد العال، وبحضور عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي.

وأوضح بكري أن الجلسة تأتي تأكيدا على وحدة الصف المصري - الليبي في ضوء الوضع الراهن، الذي تشهده ليبيا الشقيقة.

وانتهى في وقت سابق من اليوم اجتماع اللجنة العامة بالبرلمان برئاسة علي عبد العال، والتي تضمنت "رفضا تاما للتدخل العسكري التركي في الأراضي الليبية"، مع دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ أي إجراءات قد يراها لمواجهة هذا الأمر.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية