السفارة الأمريكية في ليبيا: وفد من كبار المسؤولين الأمريكيين التقى حفتر وباشاغا في روما

نشرت سفارة أمريكا في ليبيا بيانا كشف أن وفدا من كبار المسؤولين الأمريكيين، التقى بشكل منفصل مع وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا والمشير خليفة حفتر في روما، يوم 9 يناير.

وأضافت السفارة في بيانها، يوم السبت، أن "جميع الأطراف الليبية أكدت أهمية التوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة من شأنه الحد من الأعمال العسكرية ورسم مسار نحو مستقبل أفضل لكل الليبيين".

إقرأ المزيد

وضم الوفد الأمريكي نائب مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيكتوريا كوتس، والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون المغاربية والمصرية هنري ووستر.

وأعرب المسؤولون الأمريكيون عن "قلق الإدارة الأمريكية البالغ إزاء التدخل الأجنبي السام في النزاع"، وأكدوا مجددا دعم الولايات المتحدة الكامل لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها.

وأكدت السفارة الأمريكية أن "الولايات المتحدة ترحب بكل الجهود الحقيقية لإنهاء هذا العنف والوصول إلى ليبيا مسالمة وآمنة ومزدهرة".

وأوضحت أن الوفد الأمريكي شجع خلال المناقشات التي جرت يوم الخميس، الطرفين على الاستجابة لنداءات التهدئة وانتهاز هذه اللحظة للعودة إلى محادثات سياسية ليبية – ليبية، يمكن أن تنشئ أساسا مشتركا للتقدم حول القضايا التي تفرق بينهما.

واختتمت البيان بالقول إن الولايات المتحدة "على استعداد لدعم الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة".

المصدر: السفارة الأمريكية في ليبيا