بوتين وأردوغان يؤكدان سعي روسيا وتركيا للإسهام في تسوية الأزمة الليبية

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، سعي بلديهما إلى الإسهام في التسوية السياسية للأزمة الليبية.

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وأفاد الكرملين بأن بوتين وأردوغان أجريا، مساء اليوم السبت، مكالمة هاتفية بمبادرة من الجانب التركي، تبادلا خلالها "الآراء بشأن الأوضاع في ليبيا على أساس الاتفاقات الروسية التركية التي تم الوصل إليها، يوم 8 يناير، خلال لقاء الرئيسين في اسطنبول".

وأكد بوتين وأردوغان، حسب البيان، "سعي روسيا وتركيا إلى الإسهام الشامل في دفع عملية التسوية السياسية للأزمة الليبية إلى الأمام".

كما أبلغ بوتين أردوغان بنتائج المحادثات التي أجراها السبت في موسكو مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إضافة إلى مباحثاته الهاتفية مع عدد من زعماء دول المنطقة.

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وشدد الرئيسان الروسي والتركي على استعدادهما للإسهام في عقد المؤتمر الدولي المعد في برلين بشأن التسوية الليبية بشكل فعال، كما اتفقا على مواصلة الاتصالات الدائمة خاصة حول القضايا المتعلقة بليبيا وسوريا.

وتقدم بوتين وأردوغان، بعد لقائهما الأخير في اسطنبول، بمبادرة مشتركة لتسوية الأزمة الليبية تدعو طرفي النزاع إلى وقف إطلاق النار، اعتبارا من الساعة 00:00 يوم الأحد 12 يناير.

ووسط ترقب دخول الهدنة حيز التنفيذ، أجرى بوتين منذ مساء أمس الجمعة اتصالات هاتفية مع كل من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

المصدر: RT