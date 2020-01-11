لقاء مغلق بين أردوغان ورئيس البرلمان التونسي في اسطنبول

استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم السبت، رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، في مدينة اسطنبول.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن الاستقبال جرى في المكتب الرئاسي بقصر دولمه بهتشه. وأشارت إلى أن أردوغان عقد اجتماعا مغلقا مع الغنوشي.

الأناضول

وانتخب الغنوشي، منتصف نوفمبر 2019، رئيسا للبرلمان التونسي بعدما تصدر حزب "حركة النهضة" (الإسلامي) نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة بحصوله على 52 مقعدا من إجمالي مقاعد المؤسسة التشريعية البالغ عددها 217.

من المهم الإشارة إلى أن نواب البرلمان التونسي، رفضوا مساء يوم الجمعة، منح الثقة لأعضاء حكومة رئيس الوزراء المكلف، الحبيب الجملي.

وصوت 72 نائبا بنعم فيما رفض 134 حكومة الجملي، علما أن الحكومة تحتاج إلى 109 أصوات لكي تنال المصادقة.

جدير بالذكر أن الرئيس التركي التقى برئيس "حركة النهضة" على هامش منتدى "تي آر تي وورلد" الذي نظمته القناة التركية الرسمية، يومي 21 و22 أكتوبر 2019 في اسطنبول.

وتزامن لقاء الغنوشي بالرئيس التركي حينها، مع إعلان انطلاق المشاورات الرسمية حول تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، وغداة انتهاء أعمال مجلس شورى "حركة النهضة".

المصدر: RT + "الأناضول"