نتنياهو يعزي بوفاة السلطان قابوس

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن تعازيه بوفاة سلطان عمان، قابوس بن سعيد آل سعيد، مشيدا بسياساته الخارجية وخاصة مقترحه "في دفع السلام والاستقرار في المنطقة قدما".

وقال نتنياهو، في بيان أصدره اليوم السبت تعقيبا على وفاة السلطان قابوس: "أتقدم بالتعازي للشعب العماني وأشارك في حزنه العميق إثر رحيل السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله. وجه السلطان الراحل قبل عام دعوة لزوجتي ولي للقيام بزيارة هامة ومؤثرة للغاية إلى عمان، عرض خلالها مساعدته في دفع السلام والاستقرار في المنطقة قدما".

وأضاف نتنياهو: "كان السلطان قابوس زعيما عظيما عمل دون هوادة من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقتنا. أصبحت سلطنة عمان تحت قيادته دولة مركزية ومتقدمة".

وهنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي "السلطان الجديد هيثم بن طارق بتعيينه"، مردفا: "أرحب بتصريحاته التي أكدت على استمرار السياسة الخارجية العمانية وعملها من أجل تحقيق السلام في المنطقة".

المصدر: RT