الوفاق: قوات حفتر لن تدخل طرابلس إلا في التوابيت والأيام القادمة ستكون جحيما عليها

نفت قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا إحراز قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر أي مكاسب في المعركة الدائرة من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس.

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وشدد العقيد طيار محمد قنونو، المتحدث باسم قوات الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، في موجز صحفي عقده أمس الجمعة، على أن "القوات متعددة الجنسية" الموالية لحفتر، تحاول أن تجد طريقها إلى العاصمة، مضيفا أن ما ورد من أنباء عن تحقيق قوات "الجيش الوطني" انتصارات ومكاسب في المعركة ليس سوى "انتصارات صورية وهمية لرفع معنوياتها"، حسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي لعملية "بركان الغضب".

وصرح المتحدث بأن قوات حفتر لن تدخل طرابلس "إلا في التوابيت أو مكبلة الأيدي"، وتابع: "الأيام القادمة ستكون جحيما على كل مرتزق ومجرم غاز لوطننا".

وشنت قوات حفتر المدعومة من قبل مصر والإمارات، حسب تقارير أممية، في أبريل الماضي، زحفا نحو طرابلس، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من الأزمة الليبية.

من جانبها، تحظى حكومة الوفاق بدعم قوي من قبل تركيا، وأبرمت أواخر نوفمبر الماضي مذكرة أمنية مع أنقرة مهدت طريقا لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.

المصدر: RT