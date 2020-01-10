بومبيو: الطائرة الأوكرانية المنكوبة قرب طهران أسقطت على الأرجح بصاروخ إيراني

ذكر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تعتقد أن طائرة "بوينغ" الأوكرانية المنكوبة قرب طهران أسقطت بصاروخ إيراني، لكنه دعا إلى انتظار نتائج التحقيقات.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة للإعلان عن فرض عقوبات جديدة على إيران: "نعتقد أنه على الأرجح أن الطائرة أسقطت بصاروخ إيراني. لكننا نريد أن ينجز الخبراء تحقيقاتهم قبل أن نتوصل إلى الاستنتاج النهائي. من بالغ الأهمية الوصول إلى حقيقة ما حصل".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة قد تتخذ "إجراءات جوابية بعد استكمال التحقيق".

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية"، فجر 3 يناير، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.

ومن بين القتلى 11 مواطنا أوكرانيا (9 من أعضاء الطاقم) و82 إيرانيا و63 كنديا و10 سويديين و4 أفغانيين و3 ألمان و3 بريطانيين.

ومساء الخميس، ذكر رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، أن ثمة معلومات استخباراتية تفيد بإسقاط الرحلة بصاروخ إيراني، ليؤكد لاحقا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إمكانية تحطم الطائرة بسبب تعرضها لإطلاق نار من منظومة إيرانية للدفاع الجوي عن طريق الخطأ، بينما قال وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، اليوم، إن هذا الأمر "مرجح جدا"، في الوقت الذي تنفي فيه إيران قطعيا هذه الرواية.

المصدر: وكالات