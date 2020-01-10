وزير الدفاع التركي يلتقي المبعوث الأمريكي المعني بشؤون سوريا

أجرى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الجمعة، محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا، جيمس جيفري، والسفير الأمريكي في أنقرة، ديفيد ساتيرفيلد.

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وأوضحت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول قضايا الأمن الإقليمي وعلى رأسها ملف سوريا.

وأفادت الوزارة بأن الاجتماع جرى بمشاركة نائب وزير الدفاع التركي، يونس أمره قره عثمان أوغلو، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن جيفري يبدأ يوم 9 يناير جولة إلى تركيا والسعودية تستغرق حتى 13 يناير، لإجراء لقاءات مع مسؤولين محليين رفيعي المستوى وممثلين عن المعارضة السورية.

وتواصل الولايات المتحدة وتركيا، الحليفتان في الناتو، تنسيقا بينهما عقب توصل الطرفين، يوم 17 أكتوبر 2019، إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا بعد إطلاق الجيش التركي، يوم 9 من الشهر ذاته، عملية "نبع السلام" العسكرية في المنطقة ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة إرهابية وتعاونت مع القوات الأمريكية في حملة محاربة تنظيم "داعش".

المصدر: RT