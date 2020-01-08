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المبعوث الأمريكي إلى سوريا يزور تركيا والسعودية غدا الخميس

أخبار العالم العربي

المبعوث الأمريكي إلى سوريا يزور تركيا والسعودية غدا الخميس
Reuters YURI GRIPAS
المبعوث الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا والتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، جيمس جيفري
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يبدأ المبعوث الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا والتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" جيمس جيفري غدا الخميس، جولة ستشمل أنقرة واسطنبول والرياض.

وأفادت الخارجية الأمريكية، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، بأن جولة جيفري ستستمر خلال الفترة من 9 وإلى 13 يناير.

وأوضحت أن المبعوث الأمريكي سيلتقي في تركيا مسؤولين رفيعي المستوى وممثلين عن المعارضة السورية، لبحث "مسائل تحظى بأهمية مشتركة، بما في ذلك الأوضاع الراهنة في شمال شرق سوريا وتطبيق القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن لتسوية النزاع السوري، والجهود المستمرة للتحالف والرامية إلى ضمان الهزيمة التامة لتنظيم داعش في سوريا والعراق".

وفي 12 يناير سيصل جيفري إلى الرياض للقاء عدد من كبار المسؤولين السعوديين لبحث الجهود الأمريكية "المستمرة لإرساء الاستقرار والأمن في سوريا، وضرورة ضمان هزيمة داعش".

كما سيناقش جيفري في البلدين مستجدات الأحداث في الشرق الأوسط لضمان تنسيق مستمر حول سوريا.

المصدر: RT

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