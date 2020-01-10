السلطات الإسرائيلية تطلق سراح "عميد الأسرى السوريين"

أطلقت السلطات الإسرائيلية اليوم الجمعة سراح عميد الأسرى السوريين في السجون الإسرائيلية، صدقي المقت، بعد 32 عاما من الاعتقال ليعود إلى مسقط رأسه في بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل.

وقال الأسير المحرر في تصريح نقلته وكالة "سانا" السورية: "كما تحررت بدون شروط سيتحرر الجولان بدون شروط وسأتابع مشوار النضال حتى تحرير كامل الجولان المحتل".

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ووجه الأسير المحرر التحية "لأحرار الجولان العربي السوري" مشددا على أنه عائد إلى الجولان بإرادة سورية حرة: "أهل الجولان كانوا في القلب طيلة فترة السجن ونتطلع للتحرير بهمة جميع السوريين ... كنا والأسرى الفلسطينيون معا في معركة النضال ضد الاحتلال ... ونطالب بإطلاق سراحهم فورا".

يذكر أن المقت رفض سابقا إطلاق سراحه المشروط من قبل السلطات الإسرائيلية والقاضي بإبعاده عن "الجولان السوري المحتل" ومسقط رأسه بلدة مجدل شمس، مشددا على انتمائه لوطنه سوريا وتمسكه بالهوية السورية وحقه بالحياة في منزله ببلدته.

وكانت السلطات الإسرائيلية أطلقت سراح الأسير المقت في أغسطس من عام 2012 بعد 27 عاما قضاها في المعتقلات الإسرائيلية، ولكنها أعادت اعتقاله في الـ25 من شباط عام 2015 إثر اقتحام منزل عائلته في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل وأصدرت في الـ16 من مايو عام 2017 حكما بسجنه 14 عاما بعد تأجيل محاكمته الصورية عشرات المرات.

المصدر: سانا