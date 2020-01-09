الخارجية العراقية تبلغ السفارة الإيرانية رفضها قصف مقرات عسكرية على أرض عراقية وتعده خرقا للسيادة

أفادت الخارجية العراقية في بيان، اليوم الخميس، بأنها أبلغت السفارة الإيرانية رفضها قصف مقرات عسكرية على أرض عراقية، مشددة على أن ذلك خرق لسيادة البلاد.

وقالت في البيان: "على خلفية قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقصف معسكرات داخل العراق تضم قوات عراقية وغير عراقية، استدعت وزارة الخارجية سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق صباح هذا اليوم الموافق 9 يناير 2020".



وأضافت أنه جرى "إبلاغ القائم بالأعمال المؤقت موسى طبطبائي، برفض بغداد تلك الاعتداءات واعتبارها خرقا. للسيادة العراقية".

كما جاء في البيان أن العراق دعا جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس، وعدم جعل العراق ساحة حرب لتصفية الحسابات.

واختتمت الوزارة البيان بالقول إنه "جرى التأكيد على أن العراق بلد مستقل، وأن أمنه الداخلي يحظى بالأولوية والاهتمام البالغين".

وقصفت إيران بصواريخ باليستية قاعدتين تستخدمهما القوات الأمريكية في العراق ردا على مقتل قائد "فيلق القدس"، قاسم سليماني، بضربة جوية أمريكية في بغداد.

RT

المصدر: الخارجية العراقية