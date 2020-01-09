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لبنان.. جنبلاط يقترح منصبا لكارلوس غصن!

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لبنان.. جنبلاط يقترح منصبا لكارلوس غصن!
AFP
رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" اللبناني، النائب السابق وليد جنبلاط
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علق رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" اللبناني، وليد جنبلاط، على المؤتمر الصحفي الذي عقده المدير التنفيذي السابق لشركة "رينو - نيسان"، يوم الأربعاء، في نقابة الصحافة.

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ودعا جنبلاط عبر حسابه في "تويتر"، إلى "تعيين كارلوس غصن وزيرا للطاقة للاستفادة من خبراته".

وأضاف، "في انتظار الحكم النهائي للعدالة اليابانية العنيدة ومع حالة الفوضى في لبنان، يجب أن يتم تعيينه وزيرا للطاقة ليحل محل العصابة المتحكمة التي سببت هذا العجز الهائل وترفض أي إصلاح".

ويحقق القضاء اللبناني مع غصن في ملفين، الأول يتعلق بالنشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول (مكتب اليابان)، التي وصلت لبنان منذ 3 أيام وفيها اتهامات في حق غصن حول التهرب الضريبي وقضايا فساد. أما الملف الثاني، فهو على خلفية البلاغ الذي تقدم به 3 محامين بجرم التطبيع الاقتصادي وزيارة غصن لإسرائيل، على أن يستمع النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، إلى إفادة غصن بهذا الشأن أيضا.

المصدر: وكالات

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