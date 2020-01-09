لبنان.. جنبلاط يقترح منصبا لكارلوس غصن!

علق رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" اللبناني، وليد جنبلاط، على المؤتمر الصحفي الذي عقده المدير التنفيذي السابق لشركة "رينو - نيسان"، يوم الأربعاء، في نقابة الصحافة.

إقرأ المزيد

ودعا جنبلاط عبر حسابه في "تويتر"، إلى "تعيين كارلوس غصن وزيرا للطاقة للاستفادة من خبراته".

وأضاف، "في انتظار الحكم النهائي للعدالة اليابانية العنيدة ومع حالة الفوضى في لبنان، يجب أن يتم تعيينه وزيرا للطاقة ليحل محل العصابة المتحكمة التي سببت هذا العجز الهائل وترفض أي إصلاح".

في انتظار الحكم القضائي الياباني الصارم وفي ترقب رأي العدالة في لبنان في دولة الا قانون في قضية كالروس غصن اقترح تعينه وزيرا للطاقة ليحل محل العصابة المتحكمة التي سببت هذا العجز الهائل وترفض اي إصلاح .ان كارلوس غصن بنى امبراطورية علنا نستفيد من خبرته #كارلوس_غصنpic.twitter.com/L6Cw6SPLZQ — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) 9 января 2020 г.

ويحقق القضاء اللبناني مع غصن في ملفين، الأول يتعلق بالنشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول (مكتب اليابان)، التي وصلت لبنان منذ 3 أيام وفيها اتهامات في حق غصن حول التهرب الضريبي وقضايا فساد. أما الملف الثاني، فهو على خلفية البلاغ الذي تقدم به 3 محامين بجرم التطبيع الاقتصادي وزيارة غصن لإسرائيل، على أن يستمع النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، إلى إفادة غصن بهذا الشأن أيضا.

المصدر: وكالات