النيابة العامة اللبنانية تصدر قرار منع سفر بحق غصن

فرضت النيابة العامة اللبنانية حظرا على سفر المدير التنفيذي السابق لنيسان كارلوس غصن، وقالت المصادر إن غصن سيسلم جواز سفره الفرنسي إلى السلطات اللبنانية في وقت لاحق اليوم الخميس.

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وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن مدير المباحث المركزية الجنائية، موريس أبو زيدان، أجرى تحقيقا مع غصن في قصر العدل ببيروت، اليوم الخميس بإشراف النيابة العامة التمييزية، وأحال الملف إلى القاضي، غسان عويدات، النائب العام لدى محكمة التمييز لاتخاذ القرار.

وقد أصدرت السلطات القضائية اللبنانية قرار منع سفر بحق غصن، وتركته بسند إقامة، كإجراء روتيني.

وقال محامي غصن إنه مرتاح للغاية للمسار القضائي في لبنان، بعد أن تم استجوابه بشأن أمر الانتربول الصادر عن اليابان والذي طلب اعتقاله بتهمة سوء السلوك المالي.

وقال المحامي كارلوس أبو جوده، إنه "مرتاح للغاية" للإجراءات في بيروت، لكن الأهم من ذلك أن غصن كان مرتاحا "خاصة بعد ما مر به".

وقال مصدر قضائي، إن القضاء اللبناني لن يستجوب غصن مرة أخرى إلى حين استلام ملفه من اليابان.

ويحقق القضاء اللبناني مع غصن في ملفين، أولهما يتعلق بالنشرة الحمراء الصادرة عن الانتربول - مكتب اليابان، التي وصلت لبنان منذ 3 أيام وفيها اتهامات في حق غصن حول التهرب الضريبي وقضايا فساد، أما الملف الثاني فهو على خلفية الإبلاغ الذي تقدم به 3 محامين بجرم التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل وزيارة غصن لإسرائيل، على أن يستمع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، إلى إفادة غصن بهذا الشأن أيضا.

المصدر: وكالات