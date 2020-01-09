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سفير إيراني: هجومنا على "عين الأسد" كان استعراضا لقوتنا وشجاعتنا

أخبار العالم العربي

سفير إيراني: هجومنا على
AFP
السفير الإيراني في فرنسا بهرام قاسمي
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قال السفير الإيراني في باريس إن الهجوم الصاروخي للحرس الثوري على القاعدة الأمريكية في العراق، كان استعراضا لقوة إيران وجاهزيتها، ويأتي في إطار المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

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وكتب السفير، بهرام قاسمي، في تغريدة نشرها على "تويتر": "الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعب إيران الشجاع الباسل، لم يكنا ولن يكونا دعاة حرب، ولكن التاريخ يشهد وماضي إيران يشهد".

وأضاف قاسمي: "إيران في خطوتها الثانية، وفي استعراض لعزمها وقوتها وجاهزيتها وشجاعتها، وفي إطار المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، اتخذت إجراءات مناسبة للدفاع عن نفسها، ونفذت هجوما على القاعدة التي انطلقت منها الهجمات الغادرة ضد المواطنين وكبار المسؤولين الإيرانيين".

يذكر أن قائد قوات فيلق "القدس" التابعة للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، قد قتل في هجوم جوي أمريكي بطائرة مسيرة حين خروجه من مطار بغداد فجر الجمعة الماضية. 

وردا على ذلك، استهدف الحرس الثوري قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في محافظة الأنبار غرب العراق بعشرات الصواريخ الباليستية (أرض -أرض) فجر يوم أمس الأربعاء.

المصدر: وكالات 

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تعرف على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق