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النيابة العامة اللبنانية تحقق مع كارلوس غصن بموجب مذكرة صادرة عن الإنتربول

ضبط 19 متسللا إلى تونس قرب الحدود مع ليبيا

أخبار العالم العربي

ضبط 19 متسللا إلى تونس قرب الحدود مع ليبيا
Reuters
صورة أرشيفية
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قالت وزارة الداخلية التونسية إنها ضبطت 19 شخصا من دولة إفريقية حاولوا التسلل إلى تونس بطريقة غير مشروعة عبر الحدود مع ليبيا.

وأوضحت الوزارة أمس الأربعاء في بيان لها: "ضبطت دورية مشتركة تابعة لمنطقة الحرس الوطني ببنقردان على الحدود مع ليبيا، يوم الثلاثاء، 19 شخصا يحملون جنسية دولة إفريقية بصدد اجتياز الحدود البرية خلسة".

وأضافت أن النيابة العمومية فتحت قضية لدخولهم "التراب التونسي على غير الصيغ القانونية".

ورفعت تونس حالة التأهب مع تصاعد الاقتتال في ليبيا استعدادا لتدفق لاجئين وخشية تسلل متشددين إلى أراضيها.

المصدر: رويترز

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