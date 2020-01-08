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الداخلية التونسية تعلن مصادرة كمية من الأسلحة في جنوب البلاد قادمة من تركيا باتجاه ليبيا

أخبار العالم العربي

الداخلية التونسية تعلن مصادرة كمية من الأسلحة في جنوب البلاد قادمة من تركيا باتجاه ليبيا
Reuters
قوات الأمن التونسية
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، أنها صادرت كمية من الأسلحة في جنوب البلاد قادمة من تركيا باتجاه ليبيا.

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وقال الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية خالد الحيوني، إن "كمية الأسلحة التي تم حجزها في الجنوب التونسي، وتحديدا في منطقة بني خداش بولاية مدنين، كانت قادمة من تركيا باتجاه ليبيا، وتم تمريرها عبر منطقة تطاوين لتصل إلى فريانة من ولاية القصرين".

وكانت الرئاسة التونسية أعلنت أمس الثلاثاء، رفض أي تدخل أجنبي في ليبيا بما فيه التدخل التركي.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة رشيدة النيف إن "تونس ترفض بشكل قاطع استخدام أراضيها من قبل أي طرف للتدخل في الصراع الليبي.

المصدر: "شمس أف أم"

 

 

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